Am Dienstagmorgen überprüften Einsatzkräfte des Zolls im Bereich Schlüsselfeld ein aus Osteuropa kommendes Auto auf einem Parkplatz entlang der Autobahn A 3. Die sechs Fahrzeuginsassen machten zwar ihre mitgeführten Tabakwaren auf Nachfrage beim Zoll geltend. Bei eingehenderen Untersuchungen des Fahrzeugs fanden die Zollbeamten in verschiedenen Ablagefächern, Zwischenräumen sowie bauartbedingten Hohlräumen des Fahrzeugs, unter einem Sitz und unter einer Fußmatte Zigaretten . Insgesamt stellte die Zolleinheit 30 Stangen, also insgesamt 6000 Stück Zigaretten sicher.

Gegen den 65-jährigen osteuropäischen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. pol