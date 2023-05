Am zweiten Sonntag im Mai begingen 13 Kinder aus der Herzogenauracher Pfarrgemeinde St. Otto und 17 aus der Stadtpfarrei ihre erste heilige Kommunion.

In St. Otto gestaltete Kaplan Christian Wohlfahrt die Feier unter dem Thema „Eingeladen zum Fest des Glaubens“. Bei strahlendem Sonnenschein gab es einen feierlichen Einzug von den Pfarrzentren in das Gotteshaus. Mit den Worten „Super, schön, dass ihr da seid, ihr Pflänzchen im Garten des Herrn“, begrüßte Wohlfahrt die Erstkommunikanten in der Otto-Kirche und formulierte weiter: „Einer geht mit uns, Jesus, er vereinigt uns im Herrn und will mit uns Gemeinschaft finden.“ Die Vorbereitung der Erstkommunion lag in den Händen von ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Verantwortlichen der jeweiligen Pfarrei , besonders Pastoralreferent Thomas Matzick, der auch im Gottesdienst die Kinder auf ihren großen Tag einstimmte. Da sie dieses Fest gemeinsam mit Jesus feiern würden, deckten vier Kommunionkinder zu Beginn der Meßfeier den Altar mit der Altardecke. Nach dem Gottesdienst konnten die Kinder im Kreis ihrer Familie diesen festlichen Tag begehen. maw