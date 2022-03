In den Morgenstunden des Samstags entwickelte sich eine Auseinandersetzung in Nürnberg zwischen drei Männern, bei der einer mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt. Eine Spur führt nach Erlangen .

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich die drei in einem Firmengebäude auf. Als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit kam, stach einer der Männer mit einem Messer auf einen 26-Jährigen ein. Der konnte den Angriff gerade noch abwehren, wurde aber schwer an der Hand verletzt. Die beiden Tatverdächtigen, einer soll Phil, der andere Edu heißen, flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Schwere der Handverletzung und der Heftigkeit des Angriffs geht die Staatsanwaltschaft von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Alle drei Beteiligten sollen laut bisherigen Ermittlungen vorher in einem Club in Erlangen gewesen sein und anschließend in einem Schnellimbiss in der Sigmundstraße. Unterwegs waren sie mit einem weißen BMW mit N-Kennzeichen.

Die Nürnberger Kripo bitten um Zeugenhinweise, Telefon 0911 21123333. red