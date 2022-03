Für die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach ist das gesellschaftliche Engagement ein wichtiges Anliegen. In diesem Fall unterstützt sie die Mutmachaktion von Schwester Teresa aus Weisendorf.

Während ihrer Erkrankung hat sich Schwester Teresa umfangreich mit Krebsliteratur auseinandergesetzt. Ihre Lebensfreude hat sie dabei aber nicht verloren, im Gegenteil, hochmotiviert hat sie unablässig anderen betroffenen Menschen Mut zugesprochen.

Während ihrer Zeit in der Frauenklinik der Charité in Berlin begegnete sie dem Leiter der onkologischen Chirurgie, Prof. Jalid Sehouli. Er war nicht nur ihr behandelnder Arzt und Lebensretter, er wurde auch zu einem wichtigen Ansprechpartner und Freund. So entdeckten sie eine gemeinsame Leidenschaft, das Kochen. Sie entwickelten und probierten Rezepte, tauschten diese gegenseitig aus und schrieben schließlich gemeinsam das Buch „Himmel im Mund“ – heilsame Rezepte für mehr Lebensfreude .

Aber damit nicht genug, Schwester Teresa kam der Gedanke, dass zu diesem Buch eine Kochschürze hervorragend passen würde. Die Sparkasse hat deshalb mit einer Spende von 2500 Euro die Herstellung der Schürzen „Himmel im Mund“ unterstützt. So kann der Erlös aus dem Verkauf der Schürzen für die Unterstützung der Ukraine sowie verschiedener Krebsinitiativen dienen. Und Sparkassenchef Johannes von Hebel und Eike Rössler als Leiter der Kantine der Sparkasse in Erlangen freuen sich, die Schürzen gleich bei ihren nächsten Kochaktivitäten nutzen zu können.

Die Schürze kann über www.schwester-teresa.de bestellt werden. red