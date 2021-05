Unter dem Einfluss illegaler Drogen stand nach polizeilicher Einschätzung ein 25-jähriger Pkw-Lenker, der am Sonntag gegen 12.10 Uhr in Wilhelmsdorf im Nachbarlandkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in eine Kontrolle geriet. Nach dem Feststellen von drogentypischen Ausfallerscheinungen boten die Beamten einen Vortest an, der positiv auf THC verlief. Der junge Mann musste deshalb sein Auto stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Bestätigt deren Auswertung den Vortest, so sind ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot für den 25-Jährigen fällig. pol