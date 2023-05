Der Känguru-Wettbewerb ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb in weltweit über 60 Ländern. In Deutschland haben 11.300 Schulen mit insgesamt 827.704 Schülern teilgenommen, darunter auch das Gymnasium Herzogenaurach .

Der Wettbewerb findet in allen Teilnehmerländern gleichzeitig statt und soll die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken, festigen und mit interessanten Aufgaben das selbstständige Arbeiten fördern. Die bei Schülerinnen und Schülern häufig vorhandene Furcht vor dem Ernsthaften, Strengen, Trockenen der Mathematik soll damit aufgebrochen oder mindestens angekratzt werden – und, wie die Resonanz aus den Schulen zeigt, gelingt dies sehr gut. Am Gymnasium Herzogenaurach haben 434 Schüler teilgenommen. Dort wurde jetzt den 24 Preisträgern für ihre hervorragenden Leistungen gratuliert. Es gab fünfmal den 1. Platz, sechsmal den 2. Platz und 13 Mal den 3. Platz.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Cao Luna und Yu Weinbei, die die volle Punktzahl erreicht haben und damit zu den 89 Besten aus 155.516 teilnehmenden Sechstklässlern zählen. Erste Plätze erreichten auch Timo Loos, Mila Petkovic und Benedikt Neubeck, als Zweitplatzierte wurden Jakob Ziegler, Lasse May, Hauke Schäfer, Josephine Müller, Noah Steingaß und Sehen Binoy geehrt. red