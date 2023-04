Am dritten Sonntag im April konnten neun Kinder aus der Niederndorfer Pfarrgemeinde St. Josef und zwölf aus der Herzogenauracher Stadtpfarrei ihre erste Heilige Kommunion begehen.

In der Stadtpfarrkirche feierte Pfarrer Michael Pflaum mit ihnen und ihren Angehörigen den Gottesdienst „zum Fest des Glaubens“. Die Vorbereitung der Erstkommunion lag in Händen von ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Verantwortlichen der Pfarrei , besonders Pastoralreferent Thomas Matzick, der auch im Gottesdienst die Kinder auf ihren großen Tag einstimmte. Vier von ihnen deckten begleitet durch das Lied „Wir feiern heut' ein Fest“ den Zelebrationsaltar mit der Altardecke ein. An der Osterkerze wurden die Kerzen der Kinder entzündet. maw