Ein Sachschaden von insgesamt circa 2000 Euro entstand am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Sambach . Ein 25-jähriger Audi-Fahrer verpasste die Einmündung zur Seitenstraße, in die er einbiegen wollte. Er stoppte sein Fahrzeug und fuhr rückwärts zur Einmündung zurück. Dabei kollidierte er mit einem BMW , dessen Fahrer ebenfalls nach rechts abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt. pol