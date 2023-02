Kürzlich fand die feierliche Übergabe einer Spende des Lions-Clubs Herzogenaurach an den Verein der Freunde der Mittelschule Herzogenaurach (MSH) vor Ort in der Schule statt.

Der Verein , 2019 gegründet, hat noch im alten Jahr das Projekt „Lernwerkstatt“ an der Mittelschule initiiert und sammelt dafür Spenden von geplant 5000 Euro. Hiermit sollen den Schülern Räumlichkeit und Ausstattung geboten werden, um in den Fächern Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaft, Geschichte und Geografie selbstständig arbeiten und lernen zu können.

Der Lions-Club hat sich in seinen über 30 Jahren des Bestehens längerfristig der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Region verschrieben und ist auf das neue Projekt in der Mittelschule aufmerksam geworden. Nach den Schwierigkeiten in Corona-Zeiten vieler Schüler müsse es das Ziel sein, jegliche Unterstützung zur Förderung der schulischen Ausbildung zu gewährleisten, führte der jetzige Präsident des Lions-Clubs, Clemens Hesse, aus.

Der Schulleiter Helmut Niklas zeigte sich sehr erfreut über diese finanzielle Hilfeleistung. Der Vorsitzende des Vereins , Thomas Lachermeier, bedankte sich für die Spende des Lions-Clubs von 2000 Euro und betonte, hiermit die Grundausstattung finanziert zu haben und dem Ziel des Projekts ein weites Stück näher gekommen zu sein.

Sowohl weitere Spenden als auch neue Mitglieder des noch jungen Vereins sind willkommen. Ulrich Wirth