Immer wieder erkranken Menschen so schwer, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um sich einen lang gehegten Herzenswunsch zu erfüllen. Im Advent veranstaltete der katholische Frauenbund nach längerer Corona-Pause wieder einen Basar im Rahmen des Weihnachtsmarktes und des Krippenweges in Höchstadt. Der Erlös ging jetzt an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Viele Stunden der Vorbereitung und einige fleißige Hände waren notwendig, um den Basar zu bestücken. Und wie jedes Mal überlegte der Vorstand, wem er die Einnahmen zukommen lassen möchte. Und so kamen die Verantwortlichen auf den Wünschewagen des ASB. Bei der Adventsfeier des Höchstadter Frauenbundes durften dann alle Anwesenden den Wünschewagen kennenlernen. Mitarbeiter des ASB erzählten von deren Aufgaben und auch den Grenzen des Wünschewagens.

Ziel der Wünschewagenaktion ist es, dass sich schwerkranke Menschen noch einmal einen Herzenswunsch erfüllen, noch einmal an die Nordsee, auf die Zugspitze, in den Tiergarten fahren zu lassen oder an der Hochzeit der Tochter oder Enkelin teilzunehmen, die Partnerin, welche in einem Heim lebt, noch einmal sehen zu können, oder das Grab eines Angehörigen oder geliebten Menschen zu besuchen, zu einem Musikfestival, zur „Fastnacht in Franken“ oder zum Nürburgring zu fahren.

Seit April 2019 ist der Wünschewagen Franken/Oberpfalz unterwegs und machte sich vor kurzem zur 181. Fahrt auf den Weg.

Der Wünschewagen ist ein Gemeinschaftsprojekt der ASB- Verbände Aschaffenburg, Bad Windsheim, Coburg, Coburg-Land, Erlangen-Höchstadt, Forchheim, Jura, Kronach, Nürnberg-Fürth, Pegnitz-Bayreuth, Schweinfurt und Würzburg-Mainfranken. Neben dem fränkischen Wünschewagen gibt es noch welche für München/Oberbayern und fürs Allgäu/Schwaben. Die Fahrt ist für die Fahrgäste und eine Begleitperson frei. Der bislang jüngste Fahrgast war neun Monate und der älteste Fahrgast 100 Jahre alt.

Die vielen Wunscherfüller arbeiten ehrenamtlich. Durch ihr Engagement und ihre geschenkte Zeit wird es den Kranken ermöglicht, noch einmal Kraft zu tanken. „Ein wunderbares Projekt, welches sterbenskranken Menschen einen teils lang ersehnten Wunsch Wirklichkeit werden lässt. Wir, der Frauenbund , haben uns gefreut, für dieses Projekt mit 2000 Euro eine gute Unterstützung geben zu können“, sagt die Vorsitzende Andrea Stocklassa.

Wer den Wünschewagen unterstützen will, kann dies tun an: ASB-Landesverband Bayern; Spendenzweck: Wünschewagen Franken/Oberpfalz, IBAN DE15 7605 0101 0013 8773 60. Wilfried Stocklassa