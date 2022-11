Nach drei Jahren intensiver Ausbildung haben es 20 Schülerinnen und Schüler an der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum am Europakanal in Erlangen geschafft: Sie erhielten ihr Examen zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft und konnten den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung feiern.

Eine Absolventin wurde mit einem Sonderpreis für herausragende Leistungen während der Ausbildung ausgezeichnet: Sie bestand das Examen mit der Note 1,3. Die Berufsausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft dauert drei Jahre und besteht aus theoretischem Unterricht und praktischen Einsätzen auf verschiedenen Stationen. In diesem Jahr haben 25 neue Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung in der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum am Europakanal aufgenommen. Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2023 läuft bereits, wie die Bezirkskliniken Mittelfranken mitteilten. red