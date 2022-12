Am dritten Adventssonntag schloss die Ausstellung der Krippenfreunde Herzogenaurach in der Krypta der Marienkapelle.

Rund 1500 Besucher besichtigten die zahlreichen Krippen, zusätzlich kamen 200 Kinder mit Sonderführungen in den Genuss weihnachtlicher Stimmung. Viele waren erfreut, dass eine derartige Ausstellung nach zwei Jahren Pause wieder möglich war.

Nach dem Ausstellungsende verteilte Werner Heilmann die Krippenpässe an alle Krippenbauer, die einen Kurs bei den Krippenfreunden besucht und ihre Schmuckstücke für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hatten. Damit sind die Daten jeder Krippe zusammengefasst und auch für die Zukunft hinterlegt.

Krippe geht nach Kärnten

Zahlreiche Besucher hatten auch an der Verlosung einer Krippe teilgenommen.

Losfee Finn Weber hatte die Aufgabe, aus der Losbox die glückliche Gewinnerin zu ermitteln. Die Krippe geht an Ingrid Ploder aus Kärnten an der Grenze zu Slowenien, die zu einem Verwandtenbesuch in Herzogenaurach war und bei dieser Gelegenheit die Krippenausstellung besuchte. Die Herzogenauracher Verwandtschaft wird die Krippe entgegennehmen und anlässlich ihres Weihnachtsbesuchs nach Kärnten bringen.

Nach dem Ausstellungsende war für die Krippenfreunde der Abbau angesagt, die individuell gestalteten Krippen der Kurse wurden schließlich für das heimische Weihnachtsfest gestaltet.