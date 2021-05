- Am vergangenen Dienstag gegen 13.30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Pkw auf der Eckentaler Straße und wollte nach links in die Schnaittacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie ein von links kommendes Fahrzeug und nahm einer anderen Frau die Vorfahrt. Es kam zum Unfall . Zum Glück blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand jedoch ein gewaltiger Schaden an den Fahrzeugen, in Höhe von insgesamt ungefähr 17 000 Euro.