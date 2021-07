Am dritten Sonntag im Juli konnten sieben Kinder aus der Herzogenauracher Pfarrgemeinde St. Otto und neun aus der Stadtpfarrei St. Magdalena ihre erste Heilige Kommunion begehen.

In der Stadtpfarrkirche feierte Stadtpfarrer Helmut Hetzel mit ihnen und ihren Angehörigen den Gottesdienst Bei trockenem Wetter gab es einen feierlichen Einzug von den Pfarrzentren in die Kirche , der in der Stadtpfarrkirche von Mitgliedern der Stadtjugendkapelle musikalisch begleitet wurden.

Die Vorbereitung der Erstkommunion lag in den Händen von ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Verantwortlichen der Pfarrei , die die Kinder auf ihren großen Tag einstimmte. Stadtpfarrer Hetzel wünschte den Kindern einen schönen Tag im Kreis ihrer Familie, bevor er sie in den Sonntagnachmittag entließ.