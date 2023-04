In der evangelischen Christuskirche Höchstadt ist Konfirmation gefeiert worden: 15 Jugendliche bestätigten in der vollen Kirche ihre Taufe mit ihrem „Ja“ und bekannten sich so zum christlichen Glauben.

Der Festgottesdienst wurde vom Posaunenchor der Christuskirche, dem Organisten Gabriel Konjaev und Solostücken der Religionspädagogin Verena Willinger (Gesang) und Kirchenvorstandsmitglied Georg Schlee (Klavier) umrahmt.

In ihrer Predigt betonte Willinger dass sich die Jugendlichen ihre Begeisterungsfähigkeit erhalten sollten. Denn begeisterungsfähig zu sein, sei ein Geschenk Gottes fürs Leben, das das Leben lebendig und bedeutungsvoll mache.

Im Anschluss an die Segnung und die Grußworte durch den Vertrauensmann des Kirchenvorstands , Georg Schlee, und der Jugendmitarbeiterin Thea Mann erhielten die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Urkunden, eine Kreuzkette und ein Feuerzeug mit dem Titel des Gottesdienstes „Halleluja, du begeisterst mich!“. Das Feuerzeug soll sie erinnern an ihre Konfirmandenzeit, die unter dem Thema „Feuer und Flamme“ stand.

Im gemeinsamen Abendmahl unter der Leitung von Pfarrer Klaus Eyselein erlebten die Konfirmandinnen und Konfirmanden und die gesamte Gemeinde die christliche Gemeinschaft, bevor sie mit dem Segen in den festlichen Tag entlassen wurden. red