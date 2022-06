Nach einem Aufruf kamen Freiwillige und der Pfarrgemeinderat im Pfarrhaus Gremsdorf zusammen, um Kerzen für die Ukraine zu gestalten. Der Vorschlag kam von Tanja Gumbrecht. Die Gemeinde Gremsdorf stellte 300 Euro zur Verfügung, um Kerzen und Arbeitsmaterial zu besorgen.

In drei Sitzungen wurden 144 Kerzen fertiggestellt. Die Kerzen wurden an den folgenden Samstagen vor und nach der Kirche für fünf Euro verkauft. Aus dem Verkauf plus Spenden kam der stolze Betrag von 1370 Euro zusammen.

Tanja Gumbrecht stellte über ihren Arbeitskollegen Philipp Tronicke, dessen Frau gebürtige Ukrainerin ist, den Kontakt zu einem der vielen Hilfstransporte her, der alle zwei Wochen Richtung Lemberg (Lwiw) fährt.

Die Gremsdorfer bekamen eine Bedarfsliste – vom Zahnputzbecher über Nahrung bis hin zu OP-Utensilien – und besorgten diese. Philipp Tronicke holte die Sachen in Gremsdorf ab und erklärte, dass von Lwiw aus die Städte Charkiw, Ternopil, Wynnyzja und Mariupol angefahren und versorgt werden.

Der Transport aus Gremsdorf war der neunte, und die Beteiligten waren stolz, dass sie einen kleinen Teil zur Hilfe für die Menschen in der Ukraine beisteuern konnten. red