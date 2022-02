Als das Freizeitamt der Stadt Erlangen dem Erlanger Jazzbassisten Rainer Glas 1980 grünes Licht für den ersten Jazz-Workshop gab, konnten weder er noch die Stadt ahnen, dass es ein langjähriges Erfolgsprojekt werden würde, das sogar Corona überlebt. Seit langem hat sich dieser Workshop zum größten Jazz-Kurs Deutschlands entwickelt. Mehr als 3000 Kursteilnehmer sind in diesen vier Jahrzehnten nach Erlangen gekommen. Viele sind Stammgäste geworden und besuchen den Kurs jedes Jahr. An Ostern findet nun eine Neuauflage statt.

Das Dozenten-Team besteht aus international tätigen Profimusikern, die sich jedes Jahr aufs Neue freuen, nach Erlangen zu kommen. Dieses Jahr sind vom 16. April bis zum Abschlusskonzert am Samstag, 23. April, 13 Dozenten aktiv.

Gesang lehrt die Bremer Sängerin Romy Camerun, Trompete der russische Virtuose Andrey Lobanov, Posaune der Nürnberger Jazz-Professor Jürgen Neudert, an den Saxofonen unterrichten die drei Virtuosen Tony Lakatos, der in Paris lebende Ex-Miles-Davis-Musiker Rick Margitza und der Würzburger Saxofonprofessor Hubert Winter, Gitarre der Regensburger Helmut Kagerer, Klavier der Pianoprofessor Bernhard Pichl, Rainer Glas selbst lehrt Fretless Bass und Kontrabass, Bassgitarre Patrick Scales von der Münchner Musikhochschule und Drums Carola Grey und Harald Rüschenbaum aus München. Erstmalig leitet dieses Jahr der in Erlangen lebende kubanische Pianist Alberto Diaz eine Salsa-Band im Jazz-Kurs.

35 Jahre war der Workshop im Freizeitzentrum „Frankenhof“ zu Hause. Für die Umbauphase ist er seit 2017 im Egloffstein’schen Palais, dem Gebäude der VHS, untergekommen.

Über 100 Kursteilnehmer werden am Samstag 16. April, anreisen und nachmittags bereits in 13 Bands miteinander proben. Es gibt Instrumentalunterricht, Harmonielehre, Combos und die von Harald Rüschenbaum geleitete Bigband. Alle 13 Bands werden am Samstag 23. April, in der kleinen Heinrich-Lades-Halle ab 17 Uhr auftreten und die Ergebnisse der arbeitsreichen Woche vorstellen. Am Tag zuvor werden die Dozenten dort ab 20 Uhr spielen.

Eintrittskarten gibt es an der Infothek des E-Werks und über das Internet. Am Ostersonntag wird Rainer Glas die Jazz-Workshop-Forum-Combo ab 20 Uhr bei „Jazz4free“ im E-Werk vorstellen. Anschließend steht die Bühne für Sessions zur Verfügung.

Im Kurs sind fast alle Klassen seit langem ausgebucht. Nur für Trompete, Posaune und Schlagzeug gibt es noch einige freie Plätze. Informationen zum Kurs findet man auf der Homepage www.jazz-workshops.de.

Auskünfte gibt der Kursleiter und Veranstalter Rainer Glas über die Rufnummer 0171/4546704. red