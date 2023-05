— Sandra Wüstner, erste Vorsitzende des Orgelbauvereins Herzogenaurach , hat 125.000 Euro aus dem Vereinsvermögen an die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Herzogenaurach übergeben. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, hatten die Mitglieder in der Versammlung vom Februar einstimmig beschlossen, gemäß dem Vereinszweck einen Großteil des Vereinsvermögens zur Finanzierung der neuen Orgel zu übertragen. Stellvertretend für den Verein überreichten Wüstner und Sven Pastowski eine symbolische Orgelpfeife, auf der die Mitglieder unterschrieben hatten, an Pfarrer Oliver Schürrle und Jutta Göllner, Vertrauensfrau im Kirchenvorstand. Nachdem die neue Waltershausen-Orgel im Oktober offiziell eingeweiht worden war, war formal ein Beschluss der Mitgliederversammlung notwendig, um die Gelder aus dem Vereinsvermögen freizugeben.

Freude beim Pfarrer

„Es freut mich ungemein, dass wir heute dieses Geld entgegennehmen können. Neben der Zuwendung durch die Stadt Herzogenaurach ist das der zweite wichtige Pfeiler für unsere Fi nanzierung. Wir haben mit der neuen Orgel ein wahres Schmuckstück und gleichzeitig einen Wertgegenstand für unsere Kirche bekommen“, sagt Pfarrer Oliver Schürrle.

Seit der Vereinsgründung im Dezember 2016 hat der Orgelbauverein mit vielen kleinen und großen Projekten Spendengelder für die neue Orgel gesammelt. „Ich bin immer ganz begeistert, dass wir es mit unserem doch recht kleinen Verein geschafft haben, diese fast schon unglaubliche Summe zusammenzubringen. Die Corona-Pandemie war für das Spendensammeln ein großes Problem. Den Lohn für unsere Arbeit hören und sehen wir jetzt in unserer Kirche. Was für ein wunderbares Instrument“, sagt Wüstner.

Der Orgelbauverein wird auch 2023 weiterhin Spendengelder sammeln da die Orgel noch nicht komplett finanziert ist. Neben Geldspenden sind auch Orgelpatenschaften möglich. Hinzu kommen musikalische Veranstaltungen, wie beispielsweise die „Orgelzeit“ in der Kirche.

Kantor Gerald Fink fügt hinzu: „Die Waltershausen-Orgel hat seit der Einweihung vor sechs Monaten viele Freunde gefunden. Sie schmückt unseren Kirchenraum wunderbar aus.“ Es zeige sich, dass sie für Gottesdienste und Konzerte, für barocke klassische und romantische Musik außerordentlich geeignet sei. „Besucher aus ganz Deutschland haben sich schon von der hervorragenden Qualität des Instrumentes überzeugt.“

Die Orgel erklingt üblicherweise während der Gottesdienste oder bei Konzerten, beispielsweise in der Reihe mit Kantor Gerald Fink. Vor der Sommerpause finden am 21. Juni und am 19. Juli Konzerte statt. red