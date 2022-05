Gleich zwei Kundinnen der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach dürfen sich über einen Gewinn von je 10.000 Euro freuen. Bei den PS-Monatsauslosungen im März und April waren Renate Gregor und Selma Sakay-Metzner die großen Gewinner.

Seit 2015 nimmt Gregor am PS-Sparen teil, inzwischen erwirbt sie monatlich 15 PS-Lose. Mit dem Gewinn möchte sie ihren Enkeln eine Freude bereiten, wie sie bei der symbolischen Scheckübergabe ihrem Serviceberater Brütting verriet.

Sakay-Metzner spart schon seit 1995. Auch sie freute sich riesig, es war ihr erster richtig großer Gewinn. Sie will einen Teil ihrem Sohn geben und den anderen Teil in eine Photovoltaikanlage und damit in den Umweltschutz investieren, erzählte sie der Geschäftsstellenleitung Hemhofen. red