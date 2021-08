Das Netzwerk für Sport und Gesundheit der Stadt Höchstadt hat den virtuellen Höchstadter Spendenlauf zugunsten von „Ich lauf um Dein Leben“ abgeschlossen. Damit sollten Kinder-Herztransplantationen unterstützt werden.

In dieser Aktion wurden T- Shirts verkauft. Der Spendenanteil davon geht direkt an das Aktionskonto der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie.

An Startgeldern und Spenden kamen 590 Euro zusammen. Finanzielle Unterstützung gab es durch die Firma Reifen-Popp (Höchstadt), Fotostudio Sandra Seibert (Höchstadt) und Seniorena-Seniorenassistenz Renate Hofmann (Wachenroth). Am Montag wurden in den vier Läufergruppen Höchstadter Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro verlost. In der Läufergruppe Erwachsene ab 20 Jahren gewann Benni Dirksen vom Höchstadter EC, der seinen Gutschein der Nachwuchsabteilung zur Verfügung stellen wird. In der Gruppe Kinder acht bis 13 Jahre siegte Maja Fink. Bei den Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 gewann Luis Fink und bei den Walkern Sonja Lukaszewicz. Insgesamt wurden knapp 1000 Kilometer gelaufen.

Dank an Läufer, HEC und TSV

Der Dank von Andrea Schütz vom Netzwerk für Sport und Gesundheit der Stadt Höchstadt ging an alle Läuferinnen und Läufer und an den Höchstadter EC und den TSV Höchstadt für die läuferische Unterstützung für den guten Zweck. red