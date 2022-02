Mit „ Beethoven and friends“: Das Polizeiorchester Bayern erspielte eine großzügige Spende für die Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt.

Im Herbst lud die Verbindungsstelle Erlangen der International Police Association (IPA) zum Benefizkonzert ein. Unter dem Motto „ Beethoven and friends“ gastierte das große Holzbläserensemble des Polizeiorchesters in Herzogenaurach . 450 Euro erspielte das professionelle sinfonische Blasorchester für gute Zwecke. Die Stadt Herzogenaurach sowie die Sparkasse Erlangen erhöhten den Betrag um 100 Euro und 450 Euro , so dass insgesamt 1000 Euro zusammenkamen.

So konnte sich Josef Hennemann, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Herzogenaurach , über die großzügige Gesamtspende freuen: „Die Lebenshilfe unterstützt tagtäglich mit ihrer Arbeit Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung in allen Lebenslagen und setzt sich für ein selbstverständliches Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen ein.“

Dieser Tage überreichte ihm der Schatzmeister der IPA-Verbindungsstelle Erlangen, der Kriminalhauptkommissar Udo Winkler, den Scheck in Höhe von 1000 Euro .

Für den guten Zweck

Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der bayerischen Polizei . Es wurde 1951 gegründet und besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern. Das Polizeiorchester Bayern versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Es stellt sich in den Dienst der guten Sache, indem es in Kooperation mit Veranstaltern aus ganz Bayern und darüber hinaus jährlich rund 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken spielt. red