Der Fischereiverein Höchstadt hat mit Sponsorengeldern von einem zertifizierten Betrieb 100 Edelkrebse gekauft, teilt Fritz Ottlinger mit. Mitglieder der Biotop- und Artenschutzgruppe haben diese Krebse in diesen Tagen an verschiedenen Stellen in der Aisch ausgesetzt.

Die Krebse waren früher häufig in der Aisch vorhanden, berichtet Ottlinger weiter. Sie seien aber leider immer mehr verschwunden. Durch den Besatz hofft der Verein, dass sich diese Krebse wieder in der Aisch ansiedeln und so zur Artenvielfalt beitragen.

Was die Bedeutung dieser Schalentiere angeht, legt der Verein Wert auf die Feststellung: „Die Tiere sind ganzjährig geschützt!“ red