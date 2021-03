Es war ein überwältigender Erfolg: Als die Aktiven von " Herzogenaurach packt an" in der Vorweihnachtszeit zu einer Sachspendensammlung für die Flüchtlinge in Moria aufriefen, rannten die Bürger den Helfern nahezu die Türen ein. Mehrere Lastwagenladungen an Spenden konnten zur Sammelstelle in Brandenburg gefahren werden. Doch Moria ist noch nicht vorbei, die Leiden der Flüchtlinge gehen weiter. Deshalb wird kurzfristig eine erneute Hilfsaktion gestartet, die am morgigen Mittwoch beginnt, diesmal aber nur wenige Tage dauert.

" Herzogenaurach packt an" schließt sich in einem breiten Bündnis freiwilliger Organisationen aus ganz Deutschland der Kampagne "10 000 Schuhe für Moria" an, kündigt Mitinitiator Thilo Schaaufler an. Und bleibt nicht unpolitisch: Damit wolle man erneut dem Versagen europäischer Asylpolitik entgegenwirken, schreibt er.

Und was können die Spender genau tun? Bis zum Sonntag , 14. März, werden feste Schuhe, wie etwa Sneaker oder Trainingsschuhe, gesammelt, um sie über eine gemeinnützige Spedition auf direktem Weg zu den betroffenen Menschen zu bringen. Das Ziel der bundesweiten Aktion ist es, 10 000 Paare gut bis sehr gut erhaltene Schuhe für die geflüchteten Menschen in den griechischen Lagern zu sammeln. Darüber hinaus werden auch wieder Geldspenden für den Zukauf von neuwertigen Schuhen entgegengenommen.

Für Herzogenaurach wurde eine Sammelstelle im Liebfrauenhaus in der Erlanger Straße 35 eingerichtet. Die Annahmestelle befindet sich bei der Einfahrt zum Altenheim am Gelände des Liebfrauenhauses, heißt es in einer Pressemitteilung. Es besteht kein Zusammenhang mit der schulischen Einrichtung vor Ort.

Die Herzogenauracher können am morgigen Mittwoch von 10 bis 13 Uhr, sowie von 16 bis 18 Uhr ihre Sachspenden abgeben. Zusätzlich wird es am kommenden Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ebenfalls die Möglichkeit zur Abgabe geben. Die Schuhe können dort paarweise zusammengebunden abgegeben oder auch per Post verschickt werden.

Die Initiatoren verweisen auf immer dieselben Bilder, die aus Moria gesendet würden. Es sind Bilder von eingestürzten Zelten, überfluteten Pfaden und entkräfteten Menschen, die teils barfuß durch Schnee und Schlamm waten. Eine Besserung der Situation sei nicht in Sicht. Tausende Menschen in den griechischen Lagern und an der bosnischen Grenze hätten keine richtigen Schuhe.

Das Team von " Herzogenaurach packt an" ist zuversichtlich, dass auch die jetzige Aktion ein Erfolg wird und zeigt sich in einem Statement überzeugt: "Nur gemeinsam kann man Krisen bewältigen". Die Sicherung von Menschenrechten und einem würdigen Leben aller Menschen stehe hierbei an erster Stelle. Mitinitiator Schaufler, sagt, er sei "zuversichtlich, dass auch dieses Mal die Spendenbereitschaft den unverantwortlichen Umgang unserer Regierung mit der Gesamtsituation erneut tief in den Schatten stellen wird!" Und Marco Lunz, ebenfalls Mitglied von " Herzogenaurach packt an", betont in der Pressemitteilung, europäische Staaten würden weiter tatenlos zuschauen. Und: "Wieder mal bleibt es an jedem Einzelnen von uns etwas dagegen zu unternehmen. Wir haben es schon mal bewiesen."