Ein Dieb holte sich am Dienstag im Laufe des Tages ein mit einem Schloss gesichertes hochwertiges Mountainbike in der Herrengasse. Das berichtet die Polizei Coburg und bittet um Mithilfe. Wenige Minuten nach 15 Uhr stellte der Besitzer fest, dass sein schwarz-goldenes Mountainbike der Marke "Spezialized", Modell "S-Works", gestohlen wurde. Das Rad aus Carbon im Wert von über tausend Euro hatte der Mann am Dienstagvormittag an einem Fahrradständer in der Herrengasse an der Kreuzung zur Rückertstraße abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Das aufgebrochene Schloss ließ der Dieb zurück. Das Besondere an dem Carbonfahrrad sind die versenkbare Sattelstütze der Marke "Reverb" sowie Klickpedale der Marke "Shimano". Zudem ist das Rad mit Reifen der Marke "Continental" ausgestattet und verfügt über auffällige Bremssättel und Achsen in rot-metallic. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09561/6450 bei der Coburger Polizei zu melden. pol