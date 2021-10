Ein Dieb holte sich am Donnerstag, 30. September, im Laufe des Tages ein mit Schloss gesichertes Mountainbike in der Löwenstraße. Die Polizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe. Ungefähr um 15 Uhr stellte der 17-jährige Schüler am vergangenen Donnerstag fest, dass sein schwarz-gelbes Mountainbikes der Marke "Haibike", Modell "Attack", weg ist. Das gestohlene Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro hatte der Jugendliche am Morgen gegen 7.45 Uhr an einem Zaun in der Löwenstraße bei der Mittelschule abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09561/6450 bei der Coburger Polizei zu melden.