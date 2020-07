Hochschulverein mit neuer Leitung

Der Hochschulverein Coburg hat eine neue Leitung. Zum Vorsitzenden wurde Roland Hertrich gewählt. Er war bis vor kurzem Mitglied der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Coburg. Nicole Strehl wurde als Stellvertreterin des Vorstandes gewählt und als Schatzmeisterin fungiert Jutta Michel.

"Unterstützung im Studium - Partner danach" ist der Slogan des Hochschulvereins. Der gemeinnützige Verein unterstützt die Hochschule Coburg ideell und materiell dort, wo die Hochschule als staatliche Einrichtung keine Unterstützung leisten kann.

Traditionell bezuschusst der Hochschulverein die Abschlussveranstaltungen für Studierende.

Nicole Strehl ist der Hochschule sehr verbunden, schließlich ist sie selbst Absolventin der Hochschule Coburg und hat ihre Diplomarbeit bei Hertrich geschrieben. Heute leitet sie die Theaterschule COBI in Coburg. Außerdem ist Strehl seit 2013 Lehrbeauftragte an der Hochschule.

Ein Thema, das in jedem Fall beibehalten werden soll, ist die Förderung von Studierenden, die in Notlagen geraten sind. "Außerdem möchten wir den Kontakt zu den Studierenden intensivieren und die Verbindung zu den Alumni weiter halten", betont Hertrich. Wichtig ist dem neuen Vorstandsteam der Austausch mit den externen Partnern und Unternehmen in der Region.

Mit Jutta Michel als Schatzmeisterin ist das neue Leitungsteam komplett. Michel ist Mitglied der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und zurzeit Vizepräsidentin der Hochschule Coburg.

Christiane Fritze, Präsidentin der Hochschule Coburg, bedankte sich beim scheidenden Vorsitzenden des Hochschulvereins Gerhard Lepper und seinen Vorstandsmitgliedern für die vielfältigen Aktivitäten und die jahrzehntelange Unterstützung der Hochschule. red