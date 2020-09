In Kronach gibt es seit bald 25 Jahren eine Beschilderung historischer Gebäude und Anlagen. Die Schilder informieren in weißer Schrift und mit Zeichnungen versehen über Ereignisse und Entwicklungen aus der Geschichte der Stadt. Der Lions Club Kronach hat sich um die Anbringung gekümmert, die Gestaltung hat sich von Anfang an Lion Ulrich Stempel zum Anliegen gemacht. Jetzt ist ein neues Schild für das ehemalige Friesener Tor dazugekommen.

Werner Lang, in der Nähe ansässiger Geschichtsfreund, gab den Anstoß dazu, indem er zunächst "1000 Jahre Kronach", wo er Mitglied ist, vorschlug, die nicht mehr existierende Anlage durch ein Schild in Erinnerung zu rufen. Eine Anfrage beim Lions Club führte dazu, dass sich dieser wie bisher für die Aufgabe zuständig fühlte. Als Experte machte sich Ulrich Stempel an die Arbeit, um die Zusammenhänge aufzubereiten. In der Fehnchronik, Band I, ist zu lesen, dass das Friesener Tor die "Swabgaß', die jetzige Friesenerstraße, sperrte und zwar "bei der Einmündung des Friesenertorweges in ganzer Straßenbreite mit bewohnbarem Obergeschoss und Zinnenbekrönung erbaut. In dieser Form bestand es bis 1663, wo es abgerissen, in der damaligen äußeren (halben) Straßenbreite neu aufgeführt, die westliche Hälfte der inneren Straßenbreite durch ein Torwärterhaus abgeschlossen wurde, wie es der Katasterplan von 1854 zeigt. Der Torbau war an den westlichen Vorsprung des Hauses Friesenerstraße 20 angefügt, während das Torwärterhaus durch einen schmalen Gang vom Hause Friesenerstraße 19 getrennt war." Am Haus Nr. 20 wurde jetzt der Straßenseite zugewandt das neue Schild angebracht.

Neben dem Friesener Tor gab es drei weitere Tore in den Kronacher Vorstädten, das Spitaltor, das äußere Strauer Tor an der Kronachbrücke beim Kaulanger und das äußere Haßlachtor in der Klosterstraße. Wenn der Chronist Georg Fehn meint, dass die Tore in den Vorstädten von geringerer Bedeutung als die Stadttore in der Stadtmauer waren, weil sie mangels einer Umfassungsmauer nur die Straße sperren konnten, so ist das sicher für Kriegszeiten richtig. In den Zeiten dazwischen hatten sie doch für den geordneten Tagesablauf erhebliche Bedeutung. So befand sich auf dem Friesener Torhaus zum Beispiel, wie Fehn bemerkt, eine Glocke, mit der bestimmte Vorgänge angezeigt werden konnten. Dennoch schwand die Wichtigkeit der Tore, das Torwärterhaus wurde 1800 um 115 Gulden und 30 Kreuzer von Georg Melchior Bötzingers Eheweib ersteigert und 1861 zusammen mit dem Torbau abgebrochen. Lebensgewohnheiten und Verkehrsmittel hatten sich geändert. red