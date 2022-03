Die historischen Gebäude wie Regentenbau, Arkadenbau und Wandelhalle sind wichtiger Bestandteil der Ernennung als Unesco-Welterbe, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsbad GmbH. Die "Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen" gibt am Montag, 28. März, Einblicke in Wissenswertes rund um deren Geschichte und Entwicklung. Beginn ist um 14 Uhr. Karten gibt es online und an der Tourist-Information Arkadenbau; Treffpunkt ist am Eingang des Regentenbaus. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Foto: Annett Lüdeke