Das Haus der Werbung im niedersächsischen Verden hat einen Jahreskalender 2021 mit historischen Aufnahmen aus Kulmbach und Umgebung herausgebracht.

Die teils kolorierten Bilder ermöglichen dem Betrachter einen Einblick in eine längst vergessene Zeit mit all seinen kleinen und großen Sehenswürdigkeiten, von denen so manche heute gar nicht mehr steht.

Ab sofort im Handel

Der Kalender im DIN-A3-Format ist ab sofort für 19 Euro in der Buchhandlung Friedrich in Kulmbach erhältlich. red