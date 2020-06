Hirschaid nimmt neue Klärschlammpresse in Betrieb

Seit 1983 ist die Hirschaider Kläranlage in Betrieb. Sie wurde damals auf 16 000 Einwohnerwerte (EW) ausgelegt. Dieser Wert ist in der Wasserwirtschaft ein wichtiger Vergleichswert, nach dem Kläranlagen bemessen und dimensioniert werden. Er setzt sich zusammen aus der Anzahl der Einwohner und der Abwasserbelastung beispielsweise durch Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft.

Die Anlage bestand bisher im Wesentlichen aus Rechen, Sandfang, Belebungsbecken und Nachklärbecken sowie einem Schlammpolder. Bei den mittlerweile vorhandenen Zulaufbelastungen und im derzeitigen baulichen Zustand, so Bauamtsleiter Stefan Endres, "kann die Kläranlage künftig die wasserrechtlichen Anforderungen nicht mehr erfüllen". Zudem läuft der aktuelle Wasserrechtsbescheid - also die wasserwirtschaftliche Betriebserlaubnis - im Jahr 2023 aus.

Nicht mehr auf Äcker ausgebracht

Der Hirschaider Marktgemeinderat hatte bereits seit längerem die Weichenstellung für die Modernisierung der Kläranlage beschlossen. Nach monatelanger Projektentwicklung, Planung und Bauphase wurde nun die neue Schneckenpresse in Betrieb genommen. Durch die aktuellen gesetzlichen Regelungen, so unter anderem im Hinblick auf das Düngerecht und die Klärschlammverordnung, wurde die bodenbezogene Klärschlammverwertung immer stärker eingeschränkt. Dementsprechend stellte Hirschaid das Ausbringen von Klärschlamm auf Äckern und Feldern bereits vor einigen Jahren vollständig ein. Der Überschussschlamm wurde bisher in zwei offenen, abgedichteten Schlammpoldern zwischengespeichert und statisch eingedickt. Der Schlamm aus den Poldern entwässerte anschließend in regelmäßigen Abständen ein entsprechender Unternehmer.

Mit der Investition in eine eigene Schlammpressanlage können diese Betriebskosten zukünftig eingespart und eine Betriebssicherheit für weitere Modernisierungsmaßnahmen ermöglicht werden.

Die Regionalwerke Bamberg entwickeln derzeit eine interkommunale Zusammenarbeit für eine gemeinschaftliche Schlammtrocknung mehrerer Kommunen. Mit dieser Bündelung soll darüber hinaus ein weiterer gemeinsamer Verwertungsweg bewerkstelligt werden. Auch diesbezüglich wird die neue Schlammpresse die zukünftige Kooperation erleichtern, da der dann bereitgestellte Schlamm eine konstante Qualität aufweisen wird. Neben der Modernisierung des Betriebsgebäudes der Kläranlage wird mit der Herstellung einer Schlammfaulung eine weitere wichtige Maßnahme für die nachhaltige Erweiterung der Anlage geplant. Das beim Faulprozess anfallende Biogas kann dann in einem Blockheizkraftwerk verstromt werden. Die Abwärme wird zum Heizen des Faulbehälters und auch der Betriebsgebäude genutzt werden können. Damit will man in Hirschaid die Abwasserbeseitigung weiter zukunftsfähig ausbauen und gleichzeitig damit für ein mögliches Wachstum gerüstet sein.