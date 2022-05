Endlich wieder ohne Maske in die Turnhalle, endlich wieder ein bisschen Normalität in den Schulen! Da kam der Vorschlag des Henneberger Elternbeirats wie gerufen, den in Bad Kissingen, Bad Neustadt und demnächst auch in Hammelburg tätigen Tanzlehrer Tristan Kempf ("Das Tanzhaus") für ein kleines Tanzprojekt an die Schule zu vermitteln. So durfte jedes Kind der Schule eine Stunde lang Hip Hop tanzen. Viele Mädchen fanden das schon im Vorfeld toll. Die Jungs hingegen hatten teilweise so ihre Vorbehalte. "Ich bin halt eher der Fußballer!", so Thees aus der 4a. Doch Tristan Kempf, als Jugendlicher selbst jahrelang auf höherem Niveau im Fußball unterwegs, bevor er zum Tanzsport kam, fand innerhalb weniger Minuten einen ausgezeichneten Draht zu allen Kindern. Es dauerte nicht lange, bis selbst die Teilnehmer in der allerhintersten Reihe zu cooler Musik ein paar einfache, aber effektvolle Moves mittanzen konnten.

Viertklässlerin Luana brachte es auf den Punkt: "Es ist einfach schön, wenn man tanzt. Man bekommt gute Laune und vergisst alles, was blöd ist!" Und ist es nicht, das, was wir heutzutage mehr denn je brauchen? red