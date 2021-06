Bewegung ist gesund und macht nach der langen Corona-Pause gleich noch einmal mehr Spaß. Unter anderem aus diesem Grund konnten 60 Kinder in coronakonformen Kleingruppen in den Pfingstferien eine Woche in die Welt der gelben Filzkugel hineinschnuppern. Unter Anleitung von Boris Dzevlan wurden die Grundlagen beigebracht und die Schulferien für Spiel, Spaß und Sport sinnvoll genutzt.

Für Neue und den Nachwuchs

Boris Dzevlan ist nach Stationen in Kroatien, England, Schweden & Norwegen seit einigen Tagen in Bad Kissingen und bei einigen weiteren Tennisvereinen tätig. Für den TC Rot-Weiß Bad Kissingen kümmert er sich vorrangig um die Neumitglieder und die zahlreichen Kindergruppen. Bei Interesse an Trainerstunden oder dem Tennissport stehen Markus Wittek (Sportwart, Tel.: 0177/ 401 25 15) oder Boris Dzevlan (Tel.: 0178/364 98 11) zur Verfügung. red