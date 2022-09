Eine Verabschiedung des Hilfstransports nach Rumänien mit Pfarrer Eugen Daigeler findet am Samstag, 17. September, 8 Uhr, in der Allee in Stadtlauringen statt. Die Bevölkerung und Spender sind dazu eingeladen.

Mit einem Lastzug der Deutschen Post AG sowie mit dem Bürgerservicebus der Gemeinden Stadtlauringen und Üchtelhausen mit Anhänger geht der Tross auf Reisen. Geladen sind 24 Tonnen Hilfsgüter, darunter sehr viele Lebensmittel und Hygieneartikel sowie medizinischer Bedarf.

Die Fahrt führt zum Kinderheim in Deva. Am Folgetag geht die Fahrt weiter nach Oituz im Osten Rumäniens. Dort werden neun Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine beim Kolping Nationalverband abgegeben, die von dort nach Zernowitz in der Ukraine transportiert werden. Dann macht sich der Tross auf den Weg nach Sibiu (Hermannstadt), zum Dr.-Carl-Wolff-Alten- und Pflegeheim mit Hospiz.

Nächstes Ziel ist die Stadt Petrosani, wo ein weiteres Kinderheim der Stiftung "Heiliger Franziskus" besucht wird. Im nahe gelegenen Lupeni trifft sich die Kolpingdelegation mit Mitgliedern des "Deutschen Forums sowie dem Pfarrer Alexandruloan Rusti. Die vorletzte Station ist Christur bei Deva, wo der sozial eingestellte Pfarrer Janos Toth seine Pfarrei hat. Bereits auf dem Heimweg ist ein Stopp bei Dr. Simona Bandici in Lipova. mib