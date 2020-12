Eine besondere Spendenaktion möchte die Klasse 7b der Realschule Forchheim durchführen. "Wir sind noch zu jung, um zu verstehen, was auf der Welt passiert, wie viele Kinder jeden Tag nicht genügend zum Essen, zum Trinken, keine Bildung und kein Dach über dem Kopf haben", schreiben die Siebtklässler in einer E-Mail an die FT-Redaktion. Ihre Lehrerin Petra Endler, die ein Jahr lang durch Afrika reiste, habe ihnen im Geografieunterricht "viele Geschichten über diesen tollen Kontinent" erzählt. Sie hätten sich auch ein selbst gedrehtes Video einer Klasse in Uganda angeschaut. "Da hatten wir die Idee, diese Kinder mit einer Spende zu unterstützen. Wir haben uns viele Aktionen überlegt, wie wir Geld sammeln könnten. Leider ist dies aber wegen der Corona-Situation sehr schwierig. Durch unsere Spenden wollen wir den Kindern in Uganda und Malawi eine Freude bereiten, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihnen somit auf einen besseren Weg helfen."

Petra Endler selbst fügte hinzu, sie sei gespannt gewesen, wie sie ihre unglaublichen und tiefgehenden Erlebnisse zwischen Kairo und Kapstadt in ihren Geografieunterricht einbringen könnte. In der siebten Klasse sehe der Lehrplan das Thema Afrika vor. "Schnell merkten die Schüler, welchen Knopf sie bei mir drücken mussten, um mir wieder eine meiner Weltreisegeschichten zu entlocken. Sie klebten mir an den Lippen. So ganz nebenbei und ohne dass sie es merkten, bekamen sie richtig viele Informationen über Land und Leute."

Als sie den Siebtklässlern von ihren Aufenthalten in zwei Schulen in Uganda und Malawi erzählt habe, habe ein Schüler spontan gefragt, ob die Klasse diese Schulen nicht mit Spenden unterstützen sollte. Die Ideen seien nur so gesprudelt: "Wir könnten einen Plätzchenstand in der Pausenhalle machen oder anderen Klassen davon erzählen, oder in der Stadt Geld sammeln, oder ..." Sie habe die Jungen und Mädchen einbremsen müssen. Gemeinsam habe man überlegt, wie man Corona trotzen und das Projekt trotzdem verwirklichen könnte.

Jedes Kind habe sich bereiterklärt, einen Euro zu geben, sie selbst habe zugesagt, den Einsatz zu verdoppeln, so Endler. Dann sei der Vorschlag gekommen, einen Zeitungsartikel zu schreiben. "Die Schulleitung schenkte uns vor dem harten Lockdown spontan einen Projekttag, an dem wir Plakate schreiben und ein afrikanisches Spiel herstellen durften. In der Zwischenzeit sammelten die Schüler fleißig zu Hause bei ihren Familien Spendengelder ein. Innerhalb weniger Tage hatten wir 400 Euro zusammen", schreibt die Lehrerin stolz.

Die Schule in Uganda braucht Endler zufolge dringend eine Pumpe, um auch in der Trockenzeit Zugang zu Trink- und Brauchwasser zu haben. Nahezu in ganz Afrika gebe es kaum fließendes Wasser in den Häusern. Meistens sei es die Aufgabe der Frauen und Kinder, das Wasser von Flüssen, Seen oder Brunnen zu holen. Dafür müssten sie oft mit den schweren Kanistern auf dem Kopf weit laufen. "Wenn wir genug Geld zusammen bekommen, möchten wir den Aufbau eines Ausbildungszentrums unterstützen, in dem die Kinder nach ihrem Schulabschluss arbeiten können, um ihre Familien zu ernähren."

Hygiene soll besser werden

Malawi ist laut Lehrerin das drittärmste Land der Erde. Die Schule, die dort unterstützt werden soll, liege im Dorf Ngala am Malawisee. Etwa 1600 Kinder besuchten dort zwölf Klassen. "Unser Partner, die Malawi-Hilfe Schwindegg, bei dem auch ich Mitglied bin, baut gerade an weiteren Klassenzimmern, Toiletten, Brunnen sowie mehreren Waschbecken, um angesichts der Corona-Pandemie die Hygienemaßnahmen zu verstärken. Wir möchten mit unserem Geld den Aufbau eines Schulgartens unterstützen, in dem langfristig Obst und Gemüse angebaut werden soll. Dieses wiederum soll die neu eingeführte Schulspeisung ergänzen.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann an die Malawi-Hilfe Schwindegg spenden; Konto bei der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen, IBAN: DE79 7016 9566 0007 1563 91. Ganz wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks: "7b für Schule in Ngala" red