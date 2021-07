Die Spedition Kenner in Rupboden hat eine Hilfsaktion für das Krisengebiet in der Eifel gestartet. Wer etwas spenden möchte, kann das bis Freitagabend, 23. Juli, bei Autopflege Stelzner, Kohlgraben 2b, in Rupboden tun. Gebraucht werden Schaufeln, Besen, Eimer, Feuchtraum-Abzieher, Handschuhe, Gummistiefel, alte Kleidung, Arbeitsbekleidung, Bau-/Zimmertrockner, Tauchpumpen und Kabeltrommeln oder Verlängerungskabel. Am Samstag, 24. Juli, wird der Lkw beladen und startet in die betroffene Region. sek