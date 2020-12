Trotz der schwierigen Situation in diesem Corona-Jahr hat Kräuterpädagogin Irene Prell aus Neuhaus wieder fleißig Spenden gesammelt. Mit ihren Kräuterköstlichkeiten und ihren Führungen kam ein Spendenbetrag von 1000 Euro für die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen zusammen. Irene Prell unterstützt seit Jahren mit großem Engagement den Verein.

Die Elterninitiative krebskranker Kinder hilft Familien, deren Kind an Krebs erkrankt ist. Die Diagnose "Mein Kind hat Krebs" sei immer ein schlimmer Schock und bedeute den Anfang einer langen, beschwerlichen Zeit der Krankheit mit Operationen und zahlreichen Therapien, weiß auch Irene Prell. Das Leben des Kindes und der gesamten Familie verändere sich, deswegen sei es wichtig für die Kinder, die Eltern in ihrer Nähe zu haben. Um diese Zeit für die Betroffenen erträglicher zu machen, hat es sich der Verein auch zur Aufgabe gemacht, die Familien der kranken Kinder zu unterstützen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnte in diesem Jahr keine "normale" Spendenübergabe stattfinden, diese wurde deshalb "virtuell" mit der Mitarbeiterin Lydia Reinhold von der Elterninitiative durchgeführt. red