Die Pandemiesituation verlangt von allen weiterhin viel ab. Die derzeitige Situation der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, das Betreuen und Beschulen der Kinder daheim sowie das Fehlen von Freizeitmöglichkeiten kann Schwierigkeiten, die auch schon vor der Pandemie bestanden haben, immens verstärken. Für viele kommen aus unterschiedlichen Gründen finanzielle Sorgen hinzu.

Da ist das junge Paar mit kleinen Kindern, das kaum Wiederauftanken kann und immer heftiger in Streit gerät. Da ist der alleinstehende ältere Herr, der das Alleinsein nicht ertragen kann und sich zunehmend niedergeschlagen fühlt. Da ist die Unternehmerin, die ihren Laden schließen musste und wegen finanzieller Sorgen nicht mehr schlafen kann.

In solchen Situationen helfen Mitarbeiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bad Kissingen die Situation zu besprechen, Lösungen zu finden oder Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Dies ist in dringenden Fällen im persönlichen Gespräch, aber auch per Videoschaltung oder Telefon möglich. Die Ansprechpartner sind unter Tel.: 0971/30 51 zu erreichen. Wer lieber per E-mail oder Chat Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann dies über die Onlineberatung unter www.eheberatung-bayern.de tun. sek