Markus Lüttke (56) wurde am Sonntag im Rahmen eines Gottesdienstes von Pfarrer Rudolf Theiler offiziell in sein Amt als Pastoralreferent eingeführt. Er ist bereits seit dem 1. Dezember in der Pfarreiengemeinschaft "Gemeinsam unterwegs - Ebern, Unterpreppach, Jesserndorf" tätig. Zuvor waren die Pfarreiengemeinschaften "Sankt Christophorus im Baunach-, Itz- und Lautergrund, Baunach" sowie "Sankt Kilian und Weggefährten, Pfarrwei-sach" seine Wirkungskreise.

Mit Ebern sei er seit seiner Kindheit verbunden, da seine Mutter aus Ebern stamme und seine Eltern nun seit 30 Jahren wieder in Ebern seien, erzählte der gebürtige Schwabe. Und auch der fränkischen Sprache sei er mächtig, versicherte er.

In Würzburg studierte Lüttke Theologie. Er war zunächst im Nordschwarzwald als Pastoralreferent tätig. Seine bereits erwachsenen Kinder stehen auf eigenen Füßen und so zog er vor sechs Jahren zurück in die Nähe seiner Eltern. Die vergangenen sechs Jahre war er in der Pfarreiengemeinschaft Baunach tätig, und während dieser Zeit sei die Freundschaft zu Pater Rudolf Theiler gewachsen. Lüttke freut sich nach seinen eigenen Worten darauf, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen werden.

Lüttke beschreibt sich selbst als Homo religiosus - als einen Menschen, der immer auf der Suche ist, dem Religiösen zu begegnen und es an andere Menschen weiterzugeben. Egal, wo er sei, ob in der Kirche oder an anderen Orten.

Pfarrer Pater Rudolf Theiler übernimmt ab 1. Januar Pfarrweisach als weitere Pfarrei. Somit freut sich Theiler besonders über die Hilfe des neuen Pastoralreferenten, aber dennoch sei dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Situation in der Pfarreiengemeinschaft war und ist laut Theiler angespannt.