Rund 100 Delegierte, Führungskräfte und die Vereinsspitze trafen sich zur Versammlung des Kreisfeuerwehrverband Kulmbach e.V. (KFV) in der Mehrzweckhalle Schwarzach. Man hatte einiges nachzuholen, denn pandemiebedingt waren auch hier keine größeren Treffen möglich.

Wie der Vorsitzende, Kreisbrandrat Stefan Härtlein, berichtete, waren die Feuerwehren auch in der Pandemiezeit nicht untätig. "Einige Kräfte haben im Landratsamt mitgewirkt, andere haben Hilfstransporte aus dem Landkreis in Richtung Ukraine organisiert und durchgeführt." Im Fachbereich Kinderfeuerwehren und Brandschutzerziehung wurden zahlreich neue Leitfäden geschrieben. 67 Wettbewerbe sind von der zuständigen Kreisbrandmeisterin Andrea Pfadenhauer-Wagner erstellt worden, die Abnahme der Kinderflämmchen sei erarbeitet und durchgeführt worden, bevor diese überhaupt auf Landesebene an den Start ging, so Härtlein weiter.

Der Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat sich bei den regionalen Pressevertretern etabliert, so Kreisbrandinspektor Yves Wächter, der sowohl den Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch den Fachbereich Wettbewerbe leitet.

Bei den Wettbewerben war es in den letzten Jahren etwas ruhiger. In diesem Jahr wird es keinen Erwachsenenleistungsmarsch geben. red