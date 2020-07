Hilfe bei Fahrdiensten

Der Landkreis Bamberg fördert jährlich die Seniorenarbeit in den Gemeinden. Auch ehrenamtliche Fahrdienste (Bürgerbusse) können eine Förderung erhalten. Es gibt aber immer wieder Situationen, in denen Helferkreise oder Nachbarschaftshilfen Herausforderungen bewältigen, die von den bisherigen Förderungen nicht erfasst werden. Die Sparkasse Bamberg hat dem Landkreis daher eine Spende in Höhe von 7500 Euro für die Einrichtung eines Fonds für Nachbarschaftshilfen/Fahrdienste des Landkreises Bamberg zur Verfügung gestellt.

Ehrenamtliche aus dem Landkreis, die im Bereich der Nachbarschaftshilfen tätig sind - insbesondere organisierte Nachbarschaftshilfen, Helferkreise oder Seniorengruppen können ab sofort einen Antrag auf Fahrtkostenerstattung stellen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Berücksichtigt werden Fahrten, die ab dem 1. Juli 2020 durchgeführt wurden. Weitere Informationen und Hinweise zur Fahrtkostenerstattung sowie das Antragsformular sind unter www.landkreis-bamberg.de/Ehrenamtsarbeit abrufbar. red