Die Koordinierungsstelle Wohnraum, betrieben von der Lebenshilfe Herzogenaurach, unterstützt Menschen, die auf der Suche nach adäquatem und bezahlbarem Wohnraum sind. Sie dient zudem als Anlaufstelle für Personen, die barrierefreie Wohnungen benötigen. Wichtige Anliegen der Koordinierungsstelle sind es, neuen zusätzlichen Wohnraum zu schaffen bzw. bestehenden Wohnraum nutzbar zu machen, der bislang nicht genutzt wurde.

Ein wichtiges Projekt ist laut einer Pressemitteilung der weitere Ausbau der Herzo-Base. Hier werde im zweiten Bauabschnitt in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Ende dieses Jahres bzw. im Frühjahr 2021 neuer, zum Teil geförderter, Wohnraum neuen Mietern zugeordnet werden können.

Neue Bürozeiten

Um für Interessenten weiterhin gut erreichbar zu sein, teilt die Koordinierungsstelle neue, veränderten Bürozeiten mit, die ab dem 1. Oktober gültig sind: Montag 9.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Dienstag 9.30 bis 12 Uhr, Mittwoch 13 bis 18 Uhr, Donnerstag 9.30 bis 12 Uhr, Freitag 9.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Nach wie vor ist die Koordinierungsstelle in der Einsteinstraße 17a zu finden, da sich das Büro in der Steggasse im Umbau befindet. Marcus Neeser ist unter der Telefonnummer 09132/7810-940 oder per E-Mail an wohnraum@lebenshilfe-herzogenaurach.de erreichbar. red