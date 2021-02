Die Einwohner im Landkreis Bad Kissingen, welche über 80 Jahre alt sind, wurden in den letzten Tagen mit einem Schreiben des Landrates zur Online-Anmeldung für die Corona-Impfung aufgefordert. Der Markt Wildflecken bietet ab Montag, 8. Februar, Unterstützung für diejenigen an, die sich für eine Corona-Impfung registrieren lassen wollen. Betroffene Personen über 80 Jahre des Marktes Wildflecken können sich telefonisch unter Tel. 09745/915 120 während der regulären Bürozeiten von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr für die Registrierung im Rathaus melden. Sollten die Betroffenen nicht selbst in der Lage sein zu telefonieren, können sich auch Angehörige oder Betreuungspersonen unter genannter Rufnummer melden. Allerdings muss in solch einem Fall gewährleistet sein, dass die benötigten, persönlichen Daten vorliegen beziehungsweise verwendet werden dürfen. Die Registrierung ist eine notwendige Vorstufe zur eigentlichen Impfung. Wann ein konkreter Impftermin zur Verfügung steht, erfahren die registrierten Personen über eine gesonderte Mitteilung des Landratsamtes. sek