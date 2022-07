Das neue Team der Mittagsverpflegung stimmt sich ein auf das nächste Schuljahr und freut sich auf die Kinder, die wieder oder auch erstmalig das Essen der Mittagsverpflegung gebucht haben. "Die täglich frisch, aus regionalen Zutaten hergestellten Menüs kommen bei den Kindern immer sehr gut an und erfreuen sich großer Beliebtheit", heißt es in einer Pressemeldung der Kommune. Bürgermeister Mario Götz informierte über die gestiegenen Schülerzahlen der Ganztagsschule, wodurch in der Woche rund 160 Essen gebucht wurden. Die Kindergärten in Hassenbach, Oberthulba und Thulba haben ebenfalls rund 90 Essen in der Woche für das kommende Kindergartenjahr angemeldet. red