Auch über die Ostertage gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich testen zu lassen.

Eine der Anlaufstellen ist das zentrale Testzentrum an der HUK-Coburg-Arena. Für Schnell- sowie für PCR-Tests ist sie am Ostersamstag von 7 bis 9 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung vorab über das Portal Doctolib ist zwingend erforderlich. (www.doctolib.de/testzentrum-covid/coburg/testzentrum-coburg). Sollte der Bedarf da sei, soll am Testzentrum eventuell auch am Ostermontag eine Testmöglichkeit geschaffen werden.

Dazu wollen Stadt und Landkreis noch informieren. Interessierte können sich auf den Websites und Social-Media-Kanälen von Stadt und Landkreis auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus besteht ab Dienstag wieder eine Schnelltestmöglichkeit im Schnelltestzentrum in der Frankenhalle in Neustadt. Auch dort ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: www.doctolib.de/testzentrum-covid/coburg/testzentrum-regiomed.

Auch Apotheken bieten im Rahmen ihrer Öffnungszeiten Test an. Die genauen Daten müssen aber telefonisch erfragt werden. Im Bereich der Stadt Coburg sind dies: Easy-Apotheke Lauterer Höhe, Europa Apotheke Hindenburgstraße, Apotheke im Wirtsgrund.

Test-Angebote im Landkreis Coburg - Rödental: Rosenau Apotheke; Sonnefeld: Vitale Kloster Apotheke: Untersiemau: Apotheke Untersiemau; Weidhausen: Adler Apotheke; Weitramsdorf: Apotheke am Forst. red