Alladorf 22.06.2022

Müllsammlung

Hier können Sie heute im Landkreis Ihre Problemabfälle abgeben

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass am heutigen Mittwoch, 29. Juni wieder Problemmüll gesammelt wird. Und zwar von- 15 bis 15.30 Uhr in Alladorf (Feuerwehrhaus)- 16 bis 17 Uhr in Wonsees...