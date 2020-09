Wie die StadtBad Kissingen mitteilt, wurden weitere Stellen geschaffen, an denen Gelbe Säcke abgeholt werden können. Zusätzlich zum Wertstoffhof (Im Lindes 7) und dem Rathaus (Rathausplatz 1) können Gelbe Säcke nun unter anderem in den Stadtteilen Albertshausen und Poppenroth abgeholt werden. "Bisher hatten wir nur zwei Abgabestellen, nun sechs - besonders wichtig war es mir auch in den entfernten Stadtteilen Albertshausen und Poppenroth Abgabestellen einzurichten", sagte Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel. Die Verteilstationen für den Gelben Sack im Einzelnen - Ausgabe zu den gewohnten Öffnungszeiten, sofern nicht anders vermerkt: Gasthaus Vogler, Albertshausenerstraße 8, Albertshausen (freitags 15 bis 18 Uhr); Kolb Rhöntrink Getränkemarkt, Poppenrother Straße 43, Poppenroth; Wertstoffhof der Stadt Bad Kissingen, Im Lindes 7, Bad Kissingen; Stadtbücherei, Rathausplatz 5, Bad Kissingen; Rathaus, Rathausplatz 1, Bad Kissingen; Städtische Musikschule, Geschwister-Scholl-Platz 3, Bad Kissingen. red