Für den Elternbeirat der Burghaiger Grundschule stand schon immer fest: "Wir wollen etwas für die Kinder machen." Das sei generell der Grundsatz, erklärt Vorsitzende Christina Schneider. Aus diesem Grund trafen sich kürzlich einige Akteurinnen in der Schule, um 76 Überraschungstüten für die Jungen und Mädchen zu packen. "Fasching in der Tüte" - so nennen sie die Aktion, mit der sie den Kindern im Lockdown eine kleine Freude bereiten wollen.

In die Tüten wanderten Süßigkeiten, Luftschlangen, Luftballons und Konfetti ebenso wie eine Tröte, Bastelmaterial für eine Maske und eine Anleitung für den Bau einer Konfettikanone.

Lieferung auch nach Hause

"Die Kinder können sich in der Schule abholen, und wer das nicht schafft, dem liefern wir sie auch nach Hause", so Christina Schneider. Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit, Fotos und Videos auf die Padlet-Plattform, die von der Schule genutzt wird, hochzuladen, um ihren Mitschülern ihre gebastelten Masken und/oder ihre Faschingskostüme zu präsentieren. "Der Fasching fällt aus, die Faschingsferien fallen aus - wir hoffen, den Kindern auf diesem Weg die Zeit etwas zu versüßen."

Wer ebenfalls eine Konfettikanone selbst bauen möchte, findet die Videoanleitung auf Kika.de!