Das Team vom Verein "Bad Brückenau hilft!" nimmt auch heute, Mittwoch, 20. Juli, von 16 bis 19 Uhr Sachspenden am alten Bahnhof an.

Dirk Stumpe und Christian Wirth befinden sich bei der 9. Fahrt erstmals direkt in der Ukraine (Lwiw, Kamjanez-Podilskyj und Iwano-Frankiwsk), um dort Ansprechpartner zu treffen. So könne gezielt und unbürokratisch geholfen werden, heißt es in einer Meldung an die Presse.

Benötigt würden für die Unterstützung eines Altersheims: Hygieneartikel, Rollstühle, angebrochene Medikamente, Windeln und Inkontinenzhosen für Erwachsene. Zur Unterstützung von Ärzten: Praxiseinrichtung, medizinische Geräte und Verbandsmaterial.

Auch Geldspenden möglich

Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: Empfänger: Bad Brückenau hilft! e.V., Iban: DE 86 7935 1010 0031 4335 19. Unter "Verwendungszweck" gibt man Hilfe Ukraine an.

Weiterhin werden wie gewohnt Sach- oder Geldspenden immer montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr bei Dirk Stumpe im Geschäft am Sinntor 5 angenommen. red