In einer gemeinsamen Ringvorlesung der Universitäten Bayreuth und Regensburg zum Thema "Globalization and Nationalism. Historical Perspectives on a Complex Relationship” referiert heute ab 18 Uhr Annalisa Urbano aus Rom zum Thema "Citizens and ‚Strangers‘, Panafricanism, Nationalism, Labour and Diamonds in West Africa (1920 - 1970)". Gesprächspartner ist Professor Joël Glasman von der Universität Bayreuth. Am Dienstag, 13. Juli, ab 18 Uhr befasst sich Professor Stefan Berger aus Bochum mit dem Thema: "Deindustrialisierung und der kleine Mann - rechtspopulistische Strategien im Ruhrgebiet im transregionalen Vergleich". Gesprächspartner ist dann Professor Rainer Liedtke aus Regensburg. Die Lesungen sind gebührenfrei, öffentlich und in englischer Sprache. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an susanne.lachenicht@uni-bayreuth.de oder volker.depkat@ur.de. red