Am Sonntag, 15. November, muss sich auch das Gedenken an die Toten der Weltkriege an die Corona-Maßnahmen anpassen. Um 10.30 Uhr findet der traditionelle Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Stadtpfarrkirche St. Georg statt. Ohne Fahnenabordnungen und Stadtkapelle gestaltet sich in diesem Jahr das Gedenken am Heldenfriedhof nicht öffentlich.

Zeitgleich um 10.30 Uhr beginnt ein Kindergottesdienst, der dann nach dem Hygieneschutzkonzept für Kindergottesdienste im Pfarrsaal Fortsetzung findet. Der Friedensgedanke für Kinder stellt an diesem Tag ein besonderes Anliegen der Vorbereitungsgruppe dar. Am Abend um 18 Uhr fängt die "Auszeit" an. Dies ist ein monatliches, besonderes Gottesdienstangebot der Pfarrei, welches ebenso auf dem Heldenfriedhof stattfindet. Der Freiluftgottesdienst um 17 Uhr an der Lourdesgrotte wird unabhängig davon gefeiert. red